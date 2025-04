Luísa Castel-Branco sobre concorrente do «Big Brother»: «Eu tenho vergonha alheia»

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco expressa a sua tristeza face à discussão entre Érica e Solange, motivada por Dinis. Imaginando-se dentro da casa do «Big Brother», Luísa partilha o conselho que daria a Solange: «Não te dês a isto, não faças isso». A comentadora lamenta a situação, especialmente por envolver uma disputa por um homem. Cláudio Ramos, por sua vez, considera o caso de Érica mais complexo, mencionando que ela «já manifestou o desejo de se acontecer, acontece», mesmo tendo alguém à espera fora da casa. A pressão sobre Érica e a sua desilusão também são temas abordados, com Cláudio Ramos a questionar se a conversa ou os colegas contribuíram para o seu estado emocional.

