Luísa Castel-Branco sobre Miguel Vicente: «Detesto, não gosto do jogo dele»

Carla Anes

Hoje às 10:07

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco mostrou a sua insatisfação em relação ao jogo do Miguel no «Secret Story». A comentadora admitiu não gostar da forma como o concorrente se relaciona com os outros participantes.

