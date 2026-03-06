No «Dois às 10», Em vésperas do Dia Internacional da Mulher recebemos Luísa Magalhães Ramos que lançou uma nova iniciativa de solidariedade: o projeto LEVE. Esta INICIATIVA visa ajudar MULHERES EM LISTA DE ESPERA PARA REDUÇÃO MAMÁRIA. E para mostrar o impacto que esta intervenção tem.
Luísa Magalhães Ramos apresenta projeto LEVE: Solidariedade para transformar vidas de mulheres
Há 1h e 30min
