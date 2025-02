Luísa Magalhães Ramos esclarece dúvidas sobre cirurgias íntimas femininas

Carla Anes

Hoje às 10:11

No «Dois às 10», a médica Luísa Magalhães Ramos explica os diferentes tipos de cirurgias estéticas genitais femininas. A conversa inicia com uma demonstração, recorrendo a um modelo anatómico, para explicar os procedimentos. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira questionam sobre os pequenos e grandes lábios vaginais e a labioplastia. Luísa Ramos detalha a hipertrofia dos lábios vaginais, os seus impactos na saúde da mulher, e como as cirurgias podem resolver o problema. A médica esclarece que as cirurgias são minuciosas e a recuperação pode ser um pouco chata devido ao inchaço, mas que se trata de um procedimento tranquilo.

Saiba mais em TVI Player