VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram

No “Dois às 10”, Luiza Abreu e João Moura Caetano cumprem o prometido e sentam-se connosco para partilhar uma história de amor que nasceu sob os holofotes. Foi numa gala do “Big Brother Verão" que anunciaram o namoro, o pedido de casamento não tardou e, agora, o casal vive um dos momentos mais felizes das suas vidas à espera do primeiro filho em comum. Uma conversa emotiva sobre amor, sonhos e um futuro que vai de vento em popa.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 45min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Diagnosticada com linfoma aos 26 anos, Maria Inês emocionou ao contar a reação do namorado

Há 3h e 14min

Pensava ser apenas um alto no pescoço, mas é um cancro: «Ver que posso ficar sem cabelo assusta»

Há 3h e 33min

Luíza Abreu faz revelação sobre noivado que choca Cláudio Ramos: “Foste enganado"

Há 3h e 40min

Cristina Ferreira questiona Luíza Abreu e João Moura Caetano: “Onde é que ficam aquelas más-línguas?”

Há 3h e 46min

Luíza Abreu e João Moura Caetano contam como descobriram a gravidez

Há 3h e 50min

Água pela cintura. Programa da TVI mostra moradores retirados de barco em Alcácer do Sal

Há 3h e 54min

Cinha Jardim assiste a vídeo de André Ventura e afirma: “É bonito”

Hoje às 10:56
MAIS

Mais Vistos

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Ontem às 10:38

Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família

Ontem às 10:10

Cristina Ferreira justifica ausência de Cláudio Ramos: “Precisava de estar ausente do programa”

Ontem às 09:57

Idoso de 81 anos apanhado a matar três cães. O testemunho da vizinha que viu tudo é impressionante

Ontem às 12:42

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

Ontem às 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

27 jan, 09:43

Fotos

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Há 15 min

Até foi João Moura Caetano a desconfiar. Luíza Abreu conta como descobriu a gravidez

Há 25 min

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Há 1h e 15min

Luíza Abreu revela como conheceu João Moura Caetano: «Não foi em Portugal»

Há 2h e 50min