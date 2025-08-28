Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão mesmo casar. E já há anel de noivado

Nas Conversas de Café do «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Adriano Silva Martins e Cinha Jardim comentam o romance de Luíza Abreu e João Moura Caetano, que deu um passo decisivo: o casal vai mesmo casar e já há anel de noivado a oficializar o pedido.

  • Há 2h e 23min
Vídeos

Raquel perdeu recentemente o marido e alerta para questões inconvenientes: «Não perguntem...»

Há 27 min

Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»

Há 31 min

Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»

Há 44 min

João Moreira participou no «Secret Story 7» com o próprio irmão. Veja como está agora

Há 1h e 6min

Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora

Há 1h e 14min

Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa

Há 1h e 23min

Imagens inéditas da princesa Diana geram alvoroço e discórdia em estúdio

Há 1h e 58min
Mais Vistos

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

Ontem às 12:39

Incêndio destrói exploração familiar: Filho de António sofreu queimaduras graves ao tentar salvar o pai

Ontem às 12:17

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

26 ago, 12:41

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

26 ago, 11:39

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Há 2h e 57min

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Ontem às 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

26 ago, 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

26 ago, 10:38

Fotos

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Há 2h e 57min

É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida

Ontem às 17:00

Diga adeus aos sprays: acabe em segundos com o cheiro depois de usar a casa de banho

Ontem às 16:30

Experimente a adrenalina de um rio com um ambiente controlado neste parque português

Ontem às 16:00