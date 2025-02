Lurdes Diniz recorda visita à casa: «Parecia que estava noutro mundo»

Carla Anes

Hoje às 10:59

No «Dois às 10», Felicidade Sá e Lurdes Diniz estiveram no programa para partilhar as suas experiências como convidadas na casa do "Secret Story - Desafio Final". As mães de Vânia Sá e Joana Diniz respetivamente, descreveram a visita como uma experiência única e surreal.

Saiba mais em TVI Player