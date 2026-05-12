Lurdes recorda a morte do pai: “Quando o meu pai faleceu, senti mesmo alívio”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de vida de Lurdes, marcada por dificuldades desde a infância. Cresceu numa família numerosa, onde a pobreza, a doença e as perdas familiares fizeram parte do seu percurso. Ainda adolescente, viveu um episódio traumático que a levou a ser mãe muito jovem e a abandonar a escola cedo para começar a trabalhar. Aos 44 anos, sofreu um AVC que a deixou entre a vida e a morte e obrigou-a a reaprender a viver. Apesar das limitações que ficaram, Lurdes nunca desistiu: continua a trabalhar diariamente e dedica grande parte da sua vida aos cuidados da mãe e do padrasto. Um testemunho de força, resiliência e amor à família que promete emocionar o país.
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