No «Dois às 10», Luzia volta a falar do conflito com Sara dentro da casa do Secret Story e não poupa críticas ao comportamento da ex-colega. A ex-concorrente garante que determinadas atitudes servem apenas para provocar e afirma que, quando alguém passa certos limites, «quer despertar uma reação de violência», abrindo espaço para um debate em estúdio sobre provocações, respeito e responsabilidade no jogo.
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Luzia implacável com Sara: «Quem faz isso quer despertar uma reação de violência»
- Há 3h e 6min
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