Luzia implacável: «Jamais daria de comer a alguém que me nomeasse»

No «Dois às 10», Luzia reage aos insultos constantes dirigidos a Ana dentro da casa do Secret Story e admite que nunca conseguiria ter a mesma postura. Em estúdio, a ex-concorrente afirma que «jamais daria de comer a alguém que me nomeasse», em contraste com Ana, que continua a cozinhar diariamente para colegas que a criticam, levantando o debate sobre limites, resiliência e auto-respeito no jogo.