VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Luzia revela que Tiago está apaixonado por um membro da produção do «Secret Story»

No «Dois às 10», Luzia surpreende ao revelar que Tiago se apaixonou por alguém da equipa de produção do «Secret Story», uma história que nunca passou no ecrã durante o jogo. Em estúdio, a ex-concorrente conta como percebeu essa aproximação nos bastidores.

  • Há 2h e 50min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Revoltada por perder a guarda, foge com os filhos e mata-os em acidente de viação

Há 2h e 26min

Luzia surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com os seus favoritos para vencer o Secret Story

Há 2h e 50min

Luzia implacável: «Jamais daria de comer a alguém que me nomeasse»

Há 2h e 55min

Expulsa do Secret Story, Luzia surpreende com revelação sobre um concorrente - Veja a conversa completa

Há 3h e 1min

Luzia implacável com Sara: «Quem faz isso quer despertar uma reação de violência»

Há 3h e 6min

Luzia deixa escapar informação sobre Hélder: «Tem namorada»

Há 3h e 15min

Luzia rejeita rótulo de "conservadora": «O poder feminino é diferente do masculino»

Há 3h e 17min
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos mostra-se indignado a comentar o Secret Story: «Estão-me a ouvir não estão?»

Hoje às 10:58

Luzia revela que Tiago está apaixonado por um membro da produção do «Secret Story»

Há 2h e 50min

Fora do «Secret Story», Norberto descobre segredo de Hélder

Hoje às 09:30

Luzia surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com os seus favoritos para vencer o Secret Story

Há 2h e 50min

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

30 mar, 17:00

Fora do Estúdio

Já chegou ao futebol. Ex-jogador do Benfica e Porto defende Jéssica no confronto com Diogo

Há 23 min

Depois de ser expulso do Secret Story, Norberto descobre o segredo que sempre quis saber

Hoje às 09:45

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Hoje às 09:25

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

Hoje às 09:02

Fotos

Já chegou ao futebol. Ex-jogador do Benfica e Porto defende Jéssica no confronto com Diogo

Há 23 min

Fora do «Secret Story», Luzia descobre informação e desfaz planos com Hélder: «Já não há jantar para ninguém»

Há 1h e 33min

É o meu novo vício": Esta pulseira da Xiaomi custa apenas 20€ e ajuda a manter o foco no treino

Há 2h e 59min

Fora do Secret Story, Luzia descobre o que Ricky contou sobre Liliana: «Não quero acreditar»

Há 3h e 26min