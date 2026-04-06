Luzia surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com os seus favoritos para vencer o Secret Story

No «Dois às 10», Luzia revela finalmente quem são os seus favoritos para vencer o Secret Story e apanha Cristina Ferreira e Cláudio Ramos de surpresa com as escolhas. A ex-concorrente justifica cada nome, fala de jogo, personalidade e coerência dentro da casa e explica por que razão não quer ver certos ex-colegas a chegar ao prémio final de 100 mil euros.