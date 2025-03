Madalena revela como é viver ostomizada: «Quando acordei vi que tinha o saco na minha barriga e não foi muito agradável»

No «Dois às 10», Madalena partilha a sua experiência de vida com cancro, abordando a importância do apoio familiar e da atitude positiva. Madalena revela que descobriu o cancro de forma inesperada, sem apresentar sintomas. A convidada explica como lida com a doença, «gozando com a situação» e mantendo o bom humor. Madalena fala sobre os desafios de viver com sacos de colostomia e a dependência do marido, reconhecendo que «se eu não tivesse este saco, já não estaria cá». Apesar das dificuldades, Madalena enfatiza a importância de manter uma atitude positiva e de continuar a viver a vida ao máximo. A sua história é um testemunho de resiliência e de como é possível encontrar a felicidade mesmo em momentos difíceis.

