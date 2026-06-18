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Madrasta terá confessado assassínio da filha do companheiro por vingança. Alega que o homem agredia os seus filhos

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

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