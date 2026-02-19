Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário

No “Dois às 10”, Vanessa Afonso partilha a história de amor, dor e transformação que marcou para sempre a sua vida. Conhecida como a mãe da princesa Nonô, Vanessa viu a filha, Leonor, ser diagnosticada com um tumor no rim quando tinha apenas cinco anos. A pequena guerreira não resistiu e partiu a 13 de setembro de 2014 — um dia que mudou tudo. Entre lágrimas e fé, Vanessa acredita que a filha foi para o colo de Jesus. A partir desse momento, sente que deixou de existir como mulher para sobreviver enquanto mãe em luto. Camuflou a própria dor ao abraçar a de outros pais que enfrentavam perdas semelhantes, criou uma associação e passou a viver em modo sobrevivência. Uma conversa emocionante sobre perda, resiliência e a força que nasce do amor maior.
