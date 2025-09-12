No «Dois às 10», Alexandra Leitão emociona-se ao recordar a mãe, presa política durante o Estado Novo, e fala com orgulho da sua coragem e luta pela liberdade.
Mãe de Alexandra Leitão foi presa política: «É um orgulho»
- Hoje às 12:17
