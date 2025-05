Mãe de António morreu há quase 20 anos, mas filho só foi informado agora e dúvidas persistem: «Onde é que está a certidão de óbito?»

No «Dois às 10», António enfrenta a desilusão e a tristeza ao receber a confirmação da morte da mãe, 20 anos após o seu desaparecimento. O desejo de finalmente poder chorar a sua mãe e tê-la perto num cemitério é um anseio profundo. A relação próxima com a avó, que sempre manteve a esperança, contrasta com a dura realidade. António recorda as informações sobre a mãe ter estado na Alemanha para tratamento, enquanto o desaparecimento ocorreu na Espanha, aumentando a confusão e a dor. A lentidão da justiça é uma crítica constante, especialmente em casos como o seu. António busca justiça e uma indemnização, um passo importante para encontrar algum alívio e paz. Saiba mais em TVI Player