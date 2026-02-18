Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”

No “Dois às 10”, Sandra Silva, que o público conheceu em Morangos com Açúcar, fala sobretudo do desafio mais duro da sua vida: cuidar da mãe, diagnosticada com Alzheimer e demência em estado avançado. A atriz partilha a dor de ver a mãe deixar, pouco a pouco, de ser quem era, confessando que sente estar a fazer o luto ainda em vida. Recorda momentos particularmente difíceis, como o dia em que a mãe já não a reconheceu, mas também a força que encontrou para aceitar que esta caminhada é sobre amor, presença e entrega incondicional.