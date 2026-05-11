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Mãe de gémeos com paralisia cerebral confessa: «Faz-se um luto da criança perfeita»

No «Dois às 10», Cláudia emociona-se ao falar dos filhos gémeos, Simão e Gabriel, que têm paralisia cerebral, e descreve com honestidade a adaptação da família à notícia. No testemunho, a mãe admite que há um processo de perda da ideia de criança ideal, mas reforça que o amor e a luta diária compensam tudo.

  • Hoje às 12:26
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