Mãe de Jorge Guerreiro fala da vida privada do cantor: «Ele que me apresente o que quiser, que eu estou lá para abrir a porta»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam a Dona Amélia, que é mãe do cantor Jorge Guerreiro. Numa conversa descontraída sobre as tradições de Natal, os apresentadores aproveitaram a presença da convidada para questionar sobre a vida amorosa do artista. Com a simpatia que a caracteriza, a mãe de Jorge Guerreiro reagiu com naturalidade à curiosidade sobre possíveis interesses amorosos do filho e afirmou que ele lhe pode apresentar quem quiser, pois estará sempre lá para abrir a porta.
