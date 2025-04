Mãe de Micael Miquelino reage à «Curva da Vida»: Cremilde: «Sinto alguma dor.»

No «Dois às 10», a curva da vida de Micael Miquelino revelou um período conturbado após o divórcio dos pais. O impacto foi tão grande que marcou um antes e um depois na sua vida. A alegria de uma casa cheia, com «trinta e tal, quarenta» pessoas, transformou-se num lar vazio, com apenas «três, quatro». A mudança foi abrupta e dolorosa, levando Micael Miquelino a comportamentos noturnos que nunca tinha tido antes. A relação com a mãe também sofreu, com um afastamento de cinco meses. A mãe de Micael Miquelino expressou a dor de reviver o passado, mencionando a necessidade de manter tudo resolvido. Apesar das dificuldades, Micael Miquelino reconhece a importância da mãe na sua vida, valorizando-a acima de tudo. Saiba mais em TVI Player