No «Dois às 10», recebemos Filipa, irmã de Marisa, e Regina, mãe de Pedro Jorge, para comentarem as mais recentes novidades sobre o casal que mais tem dado que falar na casa. Marisa e Pedro Jorge entraram como casal e, apesar de o segredo ainda não ter sido descoberto, os sentimentos começam a vir ao de cima — os ciúmes aumentam e as discussões tornam-se cada vez mais intensas. Será que o amor vai resistir à pressão do jogo?
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»
- Joana Lopes
- Há 3h e 21min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:41
Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»
Há 3h e 21min
08:48
Vídeo de Carolina Deslandes leva Cláudio Ramos às lágrimas
Hoje às 10:09
02:57
Apresentadora da TVI termina relação com o pai da filha. Eram um dos casais mais adorados do país
Hoje às 10:11
03:32
Revelada a identidade do casal famoso que Gonçalo Quinaz disse estar à beira da separação
Hoje às 10:13
02:28
Cristina Ferreira defende Liliana de críticas: «A Liliana, até acabar com o Zé, fez alguma coisa de relevância com o Fábio-»
Hoje às 10:32
02:28
Cristina Ferreira responde a comentários sobre Inês e Liliana: «Não posso com essa dualidade de critérios que as pessoas têm»
Hoje às 10:32
03:50
Zé, ex-noivo de Liliana, é visto próximo de ex-concorrente. Terá reencontrado o amor?
Hoje às 10:41
03:45
Cristina Ferreira critica Bárbara Norton de Matos: «A Bárbara tem que ter mais discernimento»
Hoje às 10:53
03:12
Cinha Jardim desmascara figura conhecida: «Ela maltrata»
Hoje às 10:56
04:29
Ganhou o Festival da Canção em 1986, tornou-se um ícone da música portuguesa e, quatro décadas depois, regressa com uma grande novidade
Hoje às 11:02
02:44
Pai de Tatiana abandonou-a quando ainda era criança. Anos mais tarde, a tentativa de o encontrar terminou da pior forma
Hoje às 11:16
03:45
Tatiana tem 23 anos e já é mãe de duas crianças: «Foi tudo por água abaixo»
Há 3h e 59min
02:48
Tatiana despistou-se com o carro onde ia com o filho de três anos
Há 3h e 56min
02:48
Cláudio Ramos lança pergunta inesperada: «Temos diante de nós uma miúda feliz?». E a resposta comoveu todos
Há 3h e 56min
02:41
Irmã de Marisa reage aos últimos acontecimentos na casa: «Nunca pensei que chegasse a este ponto»
Há 3h e 51min
02:41
Irmã de Marisa sobre a relação da irmã com Pedro Jorge: «São muito ciumentos»
Há 3h e 51min