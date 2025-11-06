Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»

No «Dois às 10», recebemos Filipa, irmã de Marisa, e Regina, mãe de Pedro Jorge, para comentarem as mais recentes novidades sobre o casal que mais tem dado que falar na casa. Marisa e Pedro Jorge entraram como casal e, apesar de o segredo ainda não ter sido descoberto, os sentimentos começam a vir ao de cima — os ciúmes aumentam e as discussões tornam-se cada vez mais intensas. Será que o amor vai resistir à pressão do jogo?