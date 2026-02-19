Mãe de Soraia Sousa faz agradecimento a Cláudio Ramos, após comentário deste sobre a filha

No “Dois às 10”, recebemos os familiares de Joana D’arc, Rui Freitas, Soraia Sousa, Filipe Delgado, Nuno Janeiro e Noélia, os grandes finalistas da “1.ª” Companhia, para comentarem a prestação de cada um dos recrutas ao longo desta intensa experiência na base. Entre emoções fortes, orgulho e algumas revelações surpreendentes, os familiares partilham como acompanharam esta jornada exigente, marcada por desafios físicos e psicológicos, espírito de equipa e muita superação. Uma conversa especial que antecipa a grande decisão final e revela o impacto que esta aventura teve dentro e fora da base.
