Mãe de Tiago fala sobre Eva e de uma eventual relação com o filho: «É uma rapariga muito bonita»

No Dois às 10, conversamos com Tiago, o quarto classificado da décima edição do Secret Story. O ex-concorrente faz o balanço do jogo e conta como tem sido a adaptação à vida real. O cantor é surpreendido pela mãe e amigos.
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- Dois às 10
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