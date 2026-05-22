Mãe de Vanessa decidiu morrer em casa junto da família

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Maria de Lurdes Mouraria, que morreu no passado dia 19 de abril, aos 69 anos, após uma longa e dura batalha contra o cancro. Entre tratamentos, internamentos e anos de sofrimento, havia um desejo que repetia vezes sem conta à filha, Vanessa: partir em casa, rodeada pelos seus. Uma conversa emotiva sobre amor, coragem e a importância de respeitar a última vontade de quem enfrenta a fase mais difícil da vida.