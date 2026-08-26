Mãe descobriu aos 8 meses de gravidez que o filho tinha uma doença rara: “Temos de aceitar o filho que temos”

No “Dois às 10”, conhecemos uma bonita história de amor entre irmãos. Francisca e Beatriz são gémeas e cresceram ao lado do irmão mais velho, Rodrigo, que vive com uma doença rara desde sempre. Desde pequenas, as duas aprenderam a ajudar os pais e a cuidar do irmão, numa história marcada pelo amor, união e entreajuda.
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- Dois às 10
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