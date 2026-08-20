Mãe e pai de Gonçalo Quinaz conquistam atenções: “Fisicamente, ela é estupenda”

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No “Dois às 10”, é dia de ficar a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins juntam-se para comentar as notícias, as polémicas e os acontecimentos que estão a dar que falar no mundo cor-de-rosa.

  • Dois às 10
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