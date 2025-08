Mãe em desespero vive no carro com os filhos: «É mesmo uma emergência»

No «Dois às 10», damos voz à história de Cátia Rodrigues e da sua família, que se viram obrigados a viver dentro de um carro após serem despejados da casa onde moravam, na sequência de uma rescisão de contrato em abril deste ano. Com três filhos ao seu cuidado — duas meninas e um menino com autismo de nível 3 —, passaram quatro dias sem teto, enfrentando condições extremas. Com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, conseguiram abrigo temporário numa pensão durante nove dias. No entanto, a incerteza mantém-se, sem saberem para onde irão depois. Uma história comovente de resiliência e luta por um futuro digno.