Mãe partilha relato perturbador sobre bullying sofrido pelo filho autista: «Sinto-me angustiada»

No «Dois às 10», Bruna Lopes partilhou a experiência do seu filho, que é autista e tem PHDA, que tem sofrido de bullying na escola. A mãe relatou como as crises do filho são muitas vezes confundidas com birras por colegas e docentes, e como isso a deixa magoada e insegura. O preconceito e a falta de compreensão por parte da comunidade escolar são um dos maiores desafios para a família. Saiba mais em TVI Player