VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Mãe recorda momentos de aflição após filha de 21 anos sofrer AVC: “Vieram-me chamar para me despedir da Beatriz”

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Beatriz, que tinha acabado de concluir a licenciatura e se preparava para cuidar dos outros quando, de forma inesperada, a vida lhe trocou as voltas. Com apenas 21 anos, sofreu um AVC que a colocou numa luta intensa pela sobrevivência. A gravidade do seu estado foi tal que a família chegou a temer o pior, vivendo momentos de enorme angústia e dor. Um testemunho marcado pelo sofrimento, pela força e pela esperança, vivido de perto pela mãe e pela irmã gémea, Francisca.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:38
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Tudo começou com um cansaço persistente. Aos 11 anos, Simão enfrentou um diagnóstico devastador

Hoje às 11:44

Começou com uma dor de cabeça e, em minutos, estava em perigo de vida: "Perceberam que era mais grave do que imaginavam"

Hoje às 11:32

“Tinha 21 anos, quando, de repente, sofre um AVC”. Familiares de Beatriz carregam o peso da culpa

Hoje às 11:23

Pedro Granger fala sobre a sua vida amorosa

Hoje às 11:09

Já soma 25 anos de carreira. Lembra-se de como Pedro Granger começou na televisão?

Hoje às 10:43

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

Hoje às 10:43

Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”

Hoje às 10:31
MAIS

Mais Vistos

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Ontem às 11:56

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Ontem às 11:40

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Ontem às 12:06

Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”

Hoje às 10:31

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Há 3h e 21min

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa sofrem contratempo e anunciam "recomeço"

Hoje às 12:21

Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»

Hoje às 09:48

Internado há quase dois meses, Nuno Markl vai sair do hospital por umas horas. Eis o motivo

Hoje às 08:57

Fotos

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Há 1h e 57min

Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

Há 2h e 57min

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Há 3h e 21min

A maioria comete este erro ao fazer carne estufada. Eis como a tornar perfeita

Há 3h e 57min