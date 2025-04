Mãe separada da filha há 16 anos: «Eu sobrevivo»

No «Dois às 10», Elisabete partilha a história de uma separação dolorosa da filha, que não vê desde 2008, quando a menina tinha apenas dois anos. A falta de condições na época, como a perda da mãe e a instabilidade habitacional, levaram à institucionalização da criança. «As dificuldades eram muitas, não tinha trabalho, não tinha casa», recorda Elisabete. A dor da ausência é tão grande que a faz sentir que apenas sobrevive: «Eu não vivo. Eu sobrevivo». Apesar do sofrimento, Elisabete nunca perdeu a esperança de reencontrar a filha e acredita que um dia esse sonho se realizará. A cada aniversário, envia mensagens na esperança de que a filha as veja e saiba o quanto é amada. «E para mim, juntar as minhas quatro filhas é o maior sonho da minha vida», confessa, emocionada. A história de Elisabete é um testemunho de amor incondicional e de resiliência face à adversidade. Saiba mais em TVI Player