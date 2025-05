Mãe sobre diagnóstico do filho com doença genética rara: «Ele nasceu com prazo de validade»

No «Dois às 10», Catarina Faria recorda como a confirmação do diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1, aos seis meses de idade, não a apaziguou, pois acreditava que Afonso superaria os desafios da doença. A mãe recorda as dificuldades iniciais, quando Afonso era bebé, e destaca a forma como ele foi atingindo marcos motores importantes ao longo dos anos. Catarina enfatiza a força e a alegria de viver do filho, que se tornou uma inspiração para a família. Saiba mais em TVI Player