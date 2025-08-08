Mães comentam polémica em torno da amamentação: «Se calhar, até me vão julgar com o que vou dizer…»

No «Dois às 10», debatemos o tema que está a gerar polémica em Portugal: devem os bebés continuar a ser amamentados depois dos dois anos de idade? A recente declaração da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário da Palma Ramalho, lançou o debate na praça pública ao levantar dúvidas sobre a legitimidade do direito à amamentação prolongada em contexto laboral. As suas palavras, que insinuam possíveis abusos deste direito por parte de algumas mães, causaram forte indignação nas redes sociais e reacenderam a discussão sobre os benefícios, limites e preconceitos em torno da amamentação prolongada.