No “Dois às 10”, ficamos a conhecer a história de Mafalda, diagnosticada com síndrome CTNNB1, uma condição genética rara que afeta de forma profunda o seu desenvolvimento. Tão rara é esta síndrome que Mafalda foi a primeira criança a ser diagnosticada em Portugal. Este ano, a família enfrenta uma decisão difícil e cheia de esperança: Mafalda vai participar como cobaia num ensaio clínico de terapia génica, um tratamento inovador que pode trazer melhorias significativas, mas que envolve também riscos e muitas incertezas.
Mafalda é a primeira criança diagnosticada em Portugal com esta síndrome rara
- Joana Lopes
- Hoje às 11:40
03:26
Mafalda é a primeira criança diagnosticada em Portugal com esta síndrome rara
Hoje às 11:40
