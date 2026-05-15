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Mafalda e David Diamond comentam concorrente do Desafio Final: «Uma pessoa inteligente»

No Dois às 10, conversamos com Mafalda e David Diamond, filha e pai que deram que falar no reality show da TVI. Os dois comentam a atual edição do Desafio Final.

  • Dois às 10
  • Há 3h e 36min
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