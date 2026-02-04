Mafalda foi obrigada a interromper gravidez: “É uma gravidez que não pode evoluir”

No “Dois às 10”, Mafalda e João partilham a emocionante, mas dolorosa, viagem que tiveram em 2025. Depois de receberem a notícia tão desejada de uma gravidez, a alegria rapidamente se transformou em desafios inesperados, mostrando que nem todos os sonhos seguem o caminho que imaginamos. Uma história de esperança, amor e resiliência que toca o coração.