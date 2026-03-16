«Mandaram-no para casa e quase morreu»: O drama de Fábio e o erro que o fez lutar pela vida

No «Dois às 10», conhecemos a história de Fábio, tem 24 anos e está diagnosticado com doença de crohn desde os 12. Mas, este ano, viveu o maior susto da vida dele. Numa noite, começou a sentir dores muito fortes e a vomitar, foi ao hospital, mas disseram que estava tudo bem e foi mandado para casa. No dia seguinte voltou ao hospital e uma perfuração do intestino obrigou-o a lutar pela vida.