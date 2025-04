Manipulador ou bom jogador? O debate aquece com análise ao jogo de concorrente do «Big Brother»

No «Dois às 10», o comportamento de Luís no "Big Brother" está a gerar polémica. Os comentadores analisam a sua relação com Nuno, questionando se Luís é um bom jogador ou apenas um manipulador. A entrada de Luís na casa veio criar conflitos e uma nova dinâmica, com alguns a acusá-lo de agressividade e falta de respeito. Será que Luís precisa de ter mais cuidado com as suas atitudes? Ou será que esta é a sua estratégia de jogo? Saiba mais em TVI Player