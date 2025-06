Manuel Cavaco em lágrimas: «Tinha nojo de mim próprio. Como é que era possível com 10 anos, eu...»

No «Dois às 10», Manuel Cavaco partilha a sua emocionante «Curva de Vida», expondo as suas dúvidas e inseguranças de infância, revelando o impacto do preconceito na sua autoestima. Aos 10 anos, sentia que algo estava errado consigo, uma sensação de «falha» que o atormentava. A incompreensão face às críticas e aos insultos era avassaladora, deixando-o confuso e magoado. Saiba mais em TVI Player