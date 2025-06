No «Dois às 10», Manuel Cavaco, ex-concorrente do «Big Brother», esteve à conversa com Cláudio Ramos sobre os seus planos para o futuro. O estudante de medicina, atualmente no 4º ano do curso, partilhou as suas intenções para o próximo ano . Cláudio Ramos brincou ainda com a possibilidade de Manuel Cavaco ser padrinho de casamento. Saiba mais em TVI Player