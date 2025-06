Manuel Cavaco revela quem acredita que vai vencer o «Big Brother»: «O prémio estará muito bem entregue»

No «Dois às 10», Manuel Cavaco, ex-concorrente do «Big Brother», partilha a sua opinião sobre quem poderá vencer esta edição. Entre três nomes, o convidado acredita que o prémio ficará bem entregue a qualquer um deles, mas a sua preferência recai sobre um concorrente. O concorrente expulso assiste ainda aos melhores momentos da sua jornada de Manuel Cavaco na casa. Desde a sua entrada, passando pela liderança e momentos divertidos com os colegas, até à sua saída, recordamos as suas vivências mais marcantes no reality show. Saiba mais em TVI Player