No «Dois às 10», Manuel partilha a sua experiência como pai de Sílvio, que tem trissomia 21. Com o apoio da APPACDM de Viseu, Manuel encontrou uma solução para o futuro do filho, garantindo o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. A conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira foi marcada por emoção e esperança. Saiba mais em TVI Player