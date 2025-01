Manuel Luís Goucha assume a culpa: «Claro que vou comer bolachas!» - Cristina Ferreira diverte-se

Carla Anes

Ontem às 15:09

No «Dois às 10», Manuel Luís Goucha, em vídeo, assume ter comido as bolachas de Cláudio Ramos. O apresentador justifica-se com humor, afirmando que não resistiu à tentação. A situação diverte os apresentadores e a equipa do programa.