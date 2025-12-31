VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Manuel Luís Goucha surpreende Banda Filarmónica que precisa de ajuda

No «Dois às 10», a Associação Filarmónica da Chamusca, que celebra 95 anos de história, recebeu uma surpresa inesquecível de Manuel Luís Goucha. A banda, que é o coração cultural da Carregueira, atravessa um momento difícil por estar sem a sua sede há mais de quatro anos devido à falta de condições do edifício.

Enquanto os elementos da banda partilhavam o seu legado e o esforço para manter viva esta tradição que une gerações, o apresentador surpreendeu tudo e todos com um convite especial: a banda foi convidada por Manuel Luís Goucha para participar no programa «Funtástico». Este gesto trouxe uma nova esperança à associação, que luta diariamente para angariar fundos e concluir as obras na sua sede.

  • Hoje às 11:42
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Vídeos

De Susana Gravato ao bombeiro que agrediu a mulher: estes foram os crimes que chocaram o País em 2025

Hoje às 12:47

«Dois às 10» falou com o militar no momento em que estava barricado no posto da GNR: «Termino com a minha vida e acabou»

Hoje às 12:22

Pais choram ao descobrir diagnóstico da filha: «Disseram-nos que não havia solução»

Hoje às 11:56

Tiago doou medula a um estranho. Cláudio Ramos reage: «Não salvou uma vida, salvou uma família»

Hoje às 10:54

Aos 13 anos, Santiago põe as mãos à obra e trabalha com um objetivo: «Passo a passo, estou a conseguir uma fortuna»

Hoje às 10:41

Patrícia chamou Maycon de homofóbico e agora deixa desafio ao ex-concorrente: «Eu não gosto dele»

Hoje às 10:23

Heitor e Patrícia, do Secret Story, lamentam que ex-concorrente se tenha afastado: «Não tem falado...»

Hoje às 10:22
MAIS

Mais Vistos

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

Ontem às 11:08

O método de Cristina Ferreira para filtrar o que lê no horóscopo

Ontem às 09:57

Signos Balança, Escorpião e Sagitário: saiba as previsões dos signos para 2026

Ontem às 10:53

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba as previsões dos signos para 2026

Ontem às 10:41

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

Ontem às 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

Ontem às 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

Ontem às 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Receitas

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

Há 2h e 17min

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Fora do Estúdio

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

Hoje às 09:24

Zé recorda palavras de Cristina Ferreira e mostra como o ano mudou sem Liliana: «És o grande vencedor»

Hoje às 08:54

Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

Ontem às 14:49

Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator

Ontem às 13:58

Fotos

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

Há 2h e 17min

A tosse fica pior à noite? Este é um dos erros mais frequentes dos portugueses no quarto

Hoje às 14:00

“Não como nada durante toda a manhã": os truques desta apresentadora de 50 anos para manter a boa forma

Hoje às 12:00

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

Hoje às 09:24