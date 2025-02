Manuel Magalhães deita por terra mito sobre estimulação: «É normal!»

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», o pediatra Manuel Magalhães abordou o tema da masturbação infantil. Afirmou ser normal as crianças explorarem o próprio corpo, incluindo a região genital, desde bebés. Manuel Magalhães explicou que essa exploração atinge um pico aos quatro anos, sem cariz sexual, e que volta a surgir na adolescência, com o aparecimento do interesse sexual. O pediatra frisou a importância de desmistificar este comportamento e tranquilizar os pais. Referiu ainda a importância das consultas anuais de pediatria para abordar abertamente questões como esta.

