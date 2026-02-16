VÍDEO SEGUINTE
Manuel Melo fala sobre momento de viragem na “1.ª Companhia": “Senti que mudou a energia”

No “Dois às 10”, recebemos Manuel Melo, expulso da “1.ª Companhia” a apenas uma semana da grande final. Depois de abandonar a base, Manuel fala pela primeira vez sobre o seu percurso no reality show e faz um balanço desta experiência intensa.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 26min
Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”

Há 1h e 15min

Emocionado, Manuel Melo assiste a imagens e confessa: “Preferia não ver isto”

Há 1h e 16min

Manuel Melo não consegue conter as lágrimas e toca Cristina Ferreira: "Dói tanto"

Há 1h e 22min

Cantor famoso revela que, aos 18 anos, percebeu que os pais, que geriam a sua conta, lhe deixaram só 14 euros

Há 2h e 1min

Cinha Jardim não resistiu à tentação enquanto assistia à gala da “1.ª Companhia”: “Estava muito enervada”

Há 2h e 11min

Eis os palpites dos comentadores sobre o vencedor da “1.ª Companhia”

Há 2h e 17min

Cláudio Ramos sobre o recruta Rui Freitas: “Se o Rui vence isto, é a prova que…”

Há 2h e 18min
