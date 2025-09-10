No «Dois às 10», Manuel Pizarro fala com emoção sobre o Porto, a cidade onde cresceu e que guarda um lugar especial no seu coração.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Manuel Pizarro e o seu amor ao Porto: «Sou apaixonado pela minha cidade, não cabe no peito»
- Há 2h e 36min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:09
Manuel Pizarro e o seu amor ao Porto: «Sou apaixonado pela minha cidade, não cabe no peito»
Há 2h e 36min
04:07
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»
Hoje às 10:13
01:24
Cláudio Ramos revela quanto gastou a votar num finalista do «Big Brother Verão»
Hoje às 10:19
03:58
Peruca ou cabelo ripado em demasia? O cabelo de Kate Middleton é tema em todo o mundo
Hoje às 10:26
03:05
Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar
Hoje às 10:33
02:37
Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar
Hoje às 10:35
06:14
O que separou Margarida Corceiro e Kika Cerqueira Gomes?
Hoje às 10:39
13:21
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos solidários com Cristiano Ronaldo: «Faria o mesmo»
Hoje às 10:53
08:38
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»
Há 3h e 24min
12:09
Manuel Pizarro: quando a paixão pela medicina encontra a política
Há 2h e 58min
04:02
Emocionado, Manuel Pizarro explica paixão pela medicina: «Ajudar os doentes é uma sensação que não tem comparação»
Há 2h e 42min
02:28
Manuel Pizarro surpreende Cristina Ferreira com presente especial e confissão: «Tenho um bocadinho de ciúmes»
Há 2h e 35min
03:17
Ana Bela em desespero por ter de ser cuidada pela filha menor: «Sou um estorvo para ela»
Há 2h e 24min
14:33
Com apenas 17 anos, Letícia emociona-se ao falar da falta de recursos para cuidar da mãe: «Há meses em que não há»
Há 2h e 9min
18:24
Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»
Há 1h e 44min