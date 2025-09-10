VÍDEO SEGUINTE
Manuel Pizarro: quando a paixão pela medicina encontra a política

No «Dois às 10», acompanhamos Manuel Pizarro numa viagem pela sua vida, desde os primeiros sonhos ligados à Medicina até ao percurso na política. O antigo Ministro da Saúde recorda as suas origens, a família e a paixão pelo Porto, cidade onde agora volta a candidatar-se à presidência da Câmara Municipal.

  • Há 2h e 29min
