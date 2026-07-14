No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente do Sr. Manuel, ou “Nelinho”, como é carinhosamente conhecido na sua terra. Aos 86 anos, continua a cuidar diariamente da sua mulher, Luísa, com a mesma dedicação e amor que prometeu no dia em que casaram. Um testemunho inspirador de companheirismo, entrega e da força dos votos feitos "na saúde e na doença", que emocionará todos os que acreditam no verdadeiro significado do amor.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Manuel sobre o Alzheimer da mulher: “Perdi a companheira da vida, estou sozinho”
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:23
Manuel sobre o Alzheimer da mulher: “Perdi a companheira da vida, estou sozinho”
Há 3h e 59min
03:35
Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança inesperada. E a reação de Cristina Ferreira não passou despercebida
Hoje às 10:12
02:23
Manuel revela a decisão mais dolorosa que teve de tomar devido ao Alzheimer da mulher: “Já não conseguia”
Há 3h e 59min
03:52
“Esta entrevista vem numa altura imprópria para mim": Manuel emociona-se ao falar do diagnóstico da mulher
Há 3h e 50min
03:09
Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança
Há 2h e 57min
03:09
Mãe sente-se culpada do diagnóstico do filho: "Se ele fosse embora, eu iria atrás"
Há 2h e 51min
03:09
Pais ouviram que o filho de 5 anos poderá ter apenas 3 meses de vida
Há 2h e 51min
05:35
Pais apelam a médico que esteja a assistir a programa da TVI para os ajudar: “Ninguém nos pode pedir para deixarmos de acreditar no nosso filho”
Há 2h e 37min
03:01
Alexandra encontrou o marido morto semanas depois do casamento: “Lembro-me de ter sentido que ele estava frio”
Há 2h e 33min
05:28
Alexandra perdeu o marido menos de um mês após o casamento. Pedro pôs fim à vida: “Não tinha dado sinal nenhum”
Há 2h e 27min
Mais Vistos
01:54
Cristina Ferreira regressa de férias e fica a par do que aconteceu na sua ausência
Ontem às 09:53
07:01
Revelação de Gonçalo Quinaz deixa Cristina Ferreira surpreendida: “Isto é inédito”
Ontem às 10:49
04:05
Cristina Ferreira sobre concorrente do "Big Brother Verão": "Ficou visto que ninguém gosta dela"
Ontem às 10:05
10:12
Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa
8 jul, 10:35
04:50
Choque. Mariana Salgueiro fica incrédula ao descobrir algo cá fora
Ontem às 11:46
06:15
Mariana Salgueiro reage às duras críticas que recebeu após ter dançado de roupa interior: “É pena não se ver”
Ontem às 11:47