Manuela casou com um homem tetraplégico: «Se o vosso marido sofresse um acidente, abandonavam-no?»

No «Dois às 10», Manuela conheceu o Bruno em 2011 através de amigos em comum. O que a fascinou no Bruno foi ele ser um ser humano muito inteligente com os valores certos. Percebeu que o Bruno queria uma relação séria e que era a pessoa que procurava. Quando percebeu que o Bruno se deslocava numa cadeira de rodas diz que isso foi só um adereço, porque o que conta é a pessoa que ele é. A forma de ser e de estar do Bruno compensa tudo, acrescenta. O que importa é o amor, o resto não interessa nada. “O Bruno é uma pessoa excecional, é muito humano, honesto, verdadeiro. Ele vive para fazer as pessoas que ama felizes”.